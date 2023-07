Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo

L’Alto Calore comunica che:

“Nel comune di Mirabella Eclano, causa forti consumi dovuti alle alte temperature che si stanno riscontrando in questo periodo, in uno alla criticità della rete idrica, dovuta alla sua vetustà, questa Società, per far fronte alla problematica dell’approvvigionamento alle utenze servite nelle ore diurne nella Frazione Piano Pantano, da oggi provvederà ad effettuare parziali chiusure notturne al serbatoio Cerzito. Pertanto, ci saranno limitazioni della risorsa idrica, fino a nuove disposizioni da parte di questa società, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, nelle sottoelencate zone: Via Cerzito grande, Porta di ferro, Nazionale Piano Pantano, Tuoppolo, Pigno, Cerzito piccolo, Gradifossi, San Leonardo, Santa Lucia, Airola, Pomice, Fontana nuova, Boschetto, Fontana de Sala, Via Lago, San Pietro, Madonna delle Grazie, Via Perrotta, Piano dei Greci, Iscalonga, Pescole e Calore. Ciò non esclude, però il verificarsi di disfunzioni, con possibile mancata erogazione anche nelle ore diurne nelle zone alte.”