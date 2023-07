Pensato come approccio pratico-operativo sarà organizzato in 5 workshop in presenza ed un percorso di training in azienda

E’ aperta ufficialmente la CALL per la selezione dei destinatari da inserire nel CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE – FONDI REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI, PNRR, organizzato da Projenia SCS, Ente Accreditato in Regione Campania per i Servizi al Lavoro e la Formazione professionale, presso il Centro Servizi Area P.I.P. di Apollosa – sede Cyclopes srl, a partire dal Prossimo Settembre.

Il percorso pensato come approccio pratico-operativo alla progettazione sarà organizzato in 5 workshop in presenza ed un percorso di training in azienda (della durata complessiva di 40h) in affiancamento ai professionisti del settore, trasferendo know how , skills e best practices ai partecipanti.

La selezione è aperta a max n.10 destinatari in possesso del Diploma di laurea e con una conoscenza base dei Programmi di Finanziamento Regionali, Nazionali, Europei.

L’iniziativa, finalizzata alla formazione di figure specializzate nella Progettazione a favore di Enti Pubblici e del Terzo Settore su Bandi Pubblici di Cooperazione emanati a livello Regionale, Ministeriale ed Europeo (fondi a gestione indiretta), si inserisce a pieno titolo nelle azioni formative e di recruiting che la Projenia SCS promuove a livello regionale.

In una nota il CEO della Projenia SCS Luca Mauriello sottolinea come “In un contesto in continua evoluzione e in un mercato che richiede profili nuovi , il ruolo delle aziende diventa strategico per ridurre il fenomeno del mismatching e stimolare l’acquisizione di competenze in linea con le necessità del mercato del lavoro. In considerazione del ritmo rapido del cambiamento dell’attuale contesto produttivo, diventa fondamentale colmare la distanza tra le skills ricercate dalle aziende e le competenze effettivamente possedute dai profili professionali, così da essere capaci di cogliere le opportunità offerte contribuendo al contempo alla crescita del capitale umano e professionale nonché allo sviluppo del nostro territorio; per questo motivo diamo vita, a questa iniziativa, dal forte impatto sociale, per formare risorse umane in grado di affrontare le sfide del presente e soprattutto del futuro”

Il corso, sarà tenuto dagli esperti della Projenia SCS, con l’obiettivo di trasferire know-how, esperienze pratiche e competenze tecniche ai partecipanti, auspicando l’attivazione di possibili collaborazioni professionali ed eventuale inserimento lavorativo nelle aziende della rete del Gruppo Projenia SCS.

Il progetto infatti è patrocinato da partner istituzionali: Manageritalia Campania, Anci Campania, Ue Coop Campania, Confindustria Benevento, Consorzio SANNIOTECH, GAL Partenio, Gal Serinese Solofrana, Ente Parco Regionale del Partenio, Cyclopes SRL, Sannioirpinia Lab APS e APS Giovanimentor Onlus. CESVOLAB – CSV IRPINIA SANNIO e dal CSV Assovoce di Caserta.

“Il networking è una delle chiavi per il successo professionale”, sottolinea il dott. Stefano Lombardi – Coordinatore Regionale di AnciGiovani Campania, “ed è proprio grazie alle reti territoriali e alle collaborazioni tra pubblico e privato che è possibile creare opportunità di sviluppo occupazionale, sociale e sostenibile nei nostri territori” continua il dott. Lombardi “Il punto di forza del corso è proprio quello di creare profili altamente qualificati in grado di affiancare soprattutto le pubbliche amministrazioni che gestiscono quotidianamente procedimenti amministrativi complessi relativi a diversi fondi e programmi di finanziamento, si pensi a quelli connessi all’attuazione del PNRR;

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 Agosto. Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione collegandosi al link www.projeniawork.net/corso-di-progettazione

Per info e contatti: PROJENIA SCS – Mail: staff@projeniawork.net / Tel. 0824.1664441 / www.projeniawork.net