- di aver acquisito dalla Virtus Francavilla, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Francesco Patierno. Nato a Bitonto il 1 marzo 1991 l’attaccante pugliese ha firmato con il club un contratto biennale con opzione per il terzo anno al verificarsi di alcune condizioni. In carriera ha indossato le maglie di Teramo, Bisceglie, Grosseto, Gravina, Nardò, Bitonto, e Virtus Francavilla. Tra i professionisti ha collezionato 91 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di serie C mettendo a segno 31 reti, 28 delle quali negli ultimi 2 anni. Per lui una notevole esperienza anche nel campionato di serie D dove in 144 presenze ha realizzato 74 gol.

- di aver acquisito dal F.C. Juventus, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè. Nato ad Alcamo (TR) il 13 giugno 1999 il difensore siciliano ha firmato con il club un contratto triennale. In carriera ha indossato le maglie di Recanatese, Trapani, Juventus U23, Juve Stabia, Cesena, Catanzaro e Monopoli. Tra i professionisti ha collezionato 107 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di serie C mettendo a segno 8 reti, 4 delle quali nell’ultima stagione.

- di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felice D’Amico. Nato a Palermo il 22 agosto 2000 il trequartista siciliano ha firmato con il club un contratto triennale. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Sampdoria, Chievo Verona, Pro Sesto e Gubbio, collezionando 84 presenze, divise tra serie A, Serie B, Serie C, Coppa di C e playoff di serie C, nelle quali ha realizzato 9 reti e fornito 3 assist ai propri compagni di squadra.

