Avellino – Cambia il piano traffico nella zona di Corso Umberto I

Da oggi, e fino al termine degli interventi, è istituito il divieto di circolazione in corso Umberto I, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Circumvallazione e l’intersezione con via Madonna de la Salette.

Da oggi, e fino al termine degli interventi, è istituito il divieto di circolazione in corso Umberto I, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Circumvallazione e l’intersezione con via Madonna de la Salette.