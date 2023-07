PNRR, Le parole del Sottosegretario all’Interno

Emanuele Prisco: "Apportato modifiche già annunciate in campagna elettorale"

“Bene il Governo che attualizza alcune misure del PNRR alla luce delle nuove condizioni socio-economiche dell’Italia.

Tale revisione era peraltro quella che avevamo già annunciato in campagna elettorale – e sulla cui possibilità molte forze politiche mostravano scetticismo. Come dimostrano gli esiti della cabina di regia odierna, era invece fattibile oltre che necessario per l’Italia attualizzare alcune misure. Spendere i fondi del PNRR è una opportunità ma anche una responsabilità visto che impegna il futuro delle prossime generazioni e va fatto bene, oltre che presto.

Va dato merito al Ministro Fitto per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo per portare a casa le risorse e a tutto il Governo per la capacità e la tempestività mostra nel rendere più attuali alcune misure”