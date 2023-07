Intervento dell’eliambulanza

Questo pomeriggio il velivolo ha fatto un doppio trasporto di pazienti dall'ospedale di Ariano Irpino a quello di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 9 luglio, sono stati impegnati in un doppio intervento per dare assistenza l’eliambulanza del 118 in fase di atterraggio e decollo. Il velivolo ha fatto un doppio trasporto di pazienti dall’ospedale di Ariano Irpino a quello di Avellino, e la squadra del distaccamento di Grottaminarda è stata impegnata sul Tricolle, mentre una della sede centrale di Avellino ha assistito l’elicottero sul piazzale dello stadio Partenio Lombardi. I due trasporti hanno riguardato pazienti da trasferire nel reparto di cardiologia del Moscati.