Per la prima volta in Italia scelto un irpino

Il presidente dell’Ordine degli Agronomi irpini Antonio Capone eletto nel Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali.

Per la prima volta in Italia un irpino che entra a far parte dell’Ordine Nazionale degli Agronomi.

“Un risultato non semplice ne scontato, sento il dovere di ringraziare quanti hanno creduto in me dandomi fiducia, consigliandomi e spronandomi a perseguire questa strada”, dice il presidente Capone.

Che aggiunge: “Un motivo di orgoglio che mi carica di tanta responsabilità. La voglia di fare non mi manca, cosi come la passione per le tematiche che riguardano il complesso tema dell’agricoltura italiana, dell’ambiente, della sicurezza alimentare e le tante tematiche di ricaduta professionale e sociale. Un periodo positivo – evidenzia Capone – per il nostro paese e per gli agronomi che con il settore agricolo e con tante produzioni di eccellenza continua a crescere e a dare “valore” al Made in Italy.

Le cose da fare sono tante, cercherò di fare del mio meglio con responsabilità e professionalità apportando il mio contributo”, conclude Capone.

Il prossimo settembre ci sarà l’insediamento del nuovo consiglio.

Gli esiti dei partecipanti alle votazioni nazionali per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Ministero della Giustizia.