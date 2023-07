Screening Oncologici e Visite Senologiche

Montella (Av) – Ripartono i Camper dell’ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per lo screening della mammella e del collo dell’utero.

Domenica 9 luglio presso il Centro Sociale di Montella l’Azienda Sanitaria Locale insieme all’Amdos Alta Irpinia, in collaborazione con il Comune di Montella, ha promosso una giornata di prevenzione oncologica. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sarà possibile aderire, senza prenotazione con accesso diretto ai Camper dell’ASL, allo screening gratuito della mammella per le donne dai 50 ai 69 anni (referente dott. Paolo Romano) e del collo dell’utero per le donne dai 25 ai 64 anni (referente dott. Giuseppe De Iesu).

Dalle ore 17.00 alle ore 20.30, invece, prenotando tramite l’Amdos Alta Irpinia (info contatti sul sito amdosaltairpina.it) sarà possibile effettuare una visita senologica gratuita con il dott. Carlo Iannace e il dott. Giuseppe Amaturo.

Ufficio stampa ASL Avellino

Dott.ssa Rosa De Angelis

ASL Avellino

Direttore Generale

dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante