Al Campo Coni atleti da tutto il mondo

Si è tenuta questa mattina, presso il Campo Coni di Avellino, la Conferenza di presentazione del XXXVI MEETING Internazionale di atletica leggera su pista che vede coinvolti oltre 200 atleti provenienti da ogni parte del mondo.

Gli atleti gareggeranno in varie discipline, come la corsa, il salto in alto o il lancio del peso, offrendo al pubblico uno spettacolo indimenticabile:

«Ci stiamo risollevando dopo gli anni della pandemia» - ha affermato il delegato del Coni di Avellino, Giuseppe Saviano - «Stiamo riprendendo le abitudini del passato chiamando atleti di valore che saranno protagonisti sulla pista del Campo Coni nell’interesse degli atleti e dell’atletica irpina e campana».

Da questo pomeriggio il via alle gare sulle piste in via Tagliamento, dove gli atleti di fama mondiale avranno modo di mostrare la loro abilità e determinazione: «Sarà una gara composita. Avremo una bellissima sfida del lancio del disco in cui sarà impegnata una giovanissima atleta foggiana che ha appena conquistato il titolo ai campionati italiani, ma anche atlete di interesse internazionale provenienti dalla Nigeria, come la campionessa africana nella staffetta» - ha concluso lo speaker del Meeting Pino Gianfreda.