La presentazione si è svolta oggi 4 luglio presso “Palazzo Caracciolo”

“Un’estate che dopo il Covid, avrà una ripresa, grazie al desiderio di mettere a disposizione della comunità il proprio impegno e la propria passione”, così commenta Giuseppe Silvestri, presidente dell’Unpli provinciale di Avellino, emozionato per la presentazione delle manifestazioni che si terranno sul territorio Irpino. “Il programma che abbiamo presentato è frutto della passione che mettono le Pro Loco, ma anche grazie alla passione delle altre associazioni nell’interesse del territorio Avellinese” ha continuato il presidente. Proprio per questo motivo sulla locandina è stata raffigurata la formica, simbolo del duro e instancabile lavoro, paragonabile alla passione pocanzi descritta da Giuseppe Silvestri.

Alla presentazione era presente inoltre anche Sabino Basso, presidente della “Fondazione Sistema Irpinia” che ha espresso con tanta trasparenza le azioni da compiere per fare in modo che l’Irpinia possa trasformarsi in meta turistica:” Le pro loco sono sentinelle che animano il territorio da sempre per consentire di mantenere vive le tradizioni e migliorarle. Per accelerare lo sviluppo turistico dell’Irpinia bisogna guardare a nuovi orizzonti e cambiare mentalità“. Ha inoltre aggiunto:” La prima strategia da mettere in campo per valorizzare il patrimonio irpino e favorire il turismo è far capire alla gente che il cambiamento è positivo, anche se inizialmente risulta spaventoso. Non possiamo restare legati al passato ma dobbiamo avere la volontà di guardare a nuove frontiere, prendere esempio da altri territorio simili a noi perché l’Irpinia ha i presupposti per fare bene, basti pensare ai cammini. Tuttavia, occorre migliorare la ricezione“.

Tante le manifestazioni in programma ad Avellino, dalle “Notti alle fontane” a Banzano di Montoro alla “Giornata della cultura” di Montecalvo Irpino, fino ad arrivare alla “Sagra Della Patata” di Banzano.

Manifestazioni Pro Loco Irpine 2023