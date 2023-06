Parteciperanno Ursula von der Leyen e il collegio dei Commissari

Lunedì la Presidente Ursula von der Leyen e il collegio dei Commissari si recheranno a Madrid per partecipare all‘inaugurazione della presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea. All’arrivo visiteranno la Galleria delle Collezioni Reali e saranno ricevuti da Pedro Sánchez, Primo ministro spagnolo, e dai membri del governo spagnolo.

La Presidente terrà un incontro bilaterale con il Primo ministro Sánchez, e i membri del collegio incontreranno i loro omologhi del governo spagnolo per discutere, tra l’altro, della situazione geopolitica e di affari esteri, delle transizioni energetica e digitale, di economia, di democrazia e valori europei, e della sicurezza del continente europeo.

La Presidente e il collegio parteciperanno quindi a una colazione in plenaria con i membri del governo spagnolo per discutere le priorità della presidenza del Consiglio. Una conferenza stampa con la Presidente von der Leyen e il Primo ministro Sánchez è prevista intorno alle 14:45 e sarà trasmessa in diretta streaming su Ebs.

Infine, la Presidente e il collegio parteciperanno a un ricevimento ufficiale al Palazzo reale con Sua Maestà il re Felipe VI e i membri del governo spagnolo.