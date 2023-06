Gli operai specializzati del Comune di Avellino stanno completando i lavori di ripristino dello storico arredo urbano che cinge il verde pubblico lungo “i Platani”.

L’intervento, inserito nel più ampio piano di manutenzione, redatto dagli Uffici comunali di piazza del Popolo, da novembre sta interessando l’intero viale alberato, dall’incrocio con via de Conciliis fino all’intersezione con via Perrottelli e via Speranza.