In arrivo 200 nuovi bus

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del consigliere regionale Maurizio Petracca, presidente presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania:

“La Regione Campania investe sul trasporto pubblico locale e mette in campo un investimento di circa 220 milioni di euro per il rinnovo dell’intero parco macchine regionale. La previsione, infatti, è l’acquisto di 676 nuovi veicoli. Si conferma la centralità di Air Campania, azienda oggi caratterizzata da un management capace e determinato, a cui sono destinate risorse pari a circa sessanta milioni di euro che consentiranno di acquistare circa 200 nuovi bus. È una buona notizia che conferma la bontà della programmazione regionale e l’impegno a rendere il trasporto su gomma sempre più competitivo ed efficiente.

L’investimento determinerà un importante ringiovanimento della flotta oggi in strada ed un innalzamento dei livelli di sostenibilità complessiva del trasporto oltre ad un miglioramento degli standard di sicurezza e di comfort di viaggio.

I nuovi veicoli avranno una dotazione tecnologica all’avanguardia e che renderanno possibile una fruizione sempre più smart. Per un territorio come quello irpino in particolare si determinano così condizioni per dare vita ad un servizio di trasporto sempre più in linea con le esigenze delle nostre comunità”.