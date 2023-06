Giovedì 29 Giugno

L’Alto Calore comunica che:

“Causa intervento improcrastinabile di manutenzione straordinaria, per sostituzione condotta idrica in località Poppano del Comune di San Mango sul Calore, l’erogazione idrica al Comune di San Mango sul Calore, relativamente alla località Poppano e zone limitrofe sarà sospesa il giorno giovedì 29/06/2023, dalle ore 8.00 fino ad ultimazione lavori che si prevede in tarda serata.”