UE: domanda per gli acquisti congiunti di gas

Šefčovič: Unire le forze è fondamentale

Oggi, 26 giugno, la Commissione apre la seconda opportunità per le imprese europee di registrare il loro fabbisogno di gas mediante il meccanismo AggregateEU, in vista dell’acquisto congiunto di gas sul mercato internazionale. Come recentemente annunciato dal Vicepresidente Maroš Šefčovič, questo secondo esercizio si basa su una riuscita prima gara d’appalto, in cui quasi 11 miliardi di metri cubi di domanda aggregata di gas in Europa sono stati abbinati a offerte di fornitori affidabili. In questa seconda tornata, le imprese possono rispondere all’invito per l’aggregazione della domanda di gas dal 26 giugno al 3 luglio. La domanda collettiva sarà quindi messa a gara sul mercato mondiale dal 7 al 10 luglio, in modo che i fornitori internazionali possano presentare le loro offerte di fornitura per i clienti europei. I potenziali acquirenti potranno presentare la loro domanda per la fornitura di gas tra agosto 2023 e marzo 2025, un periodo più lungo rispetto alla prima tornata.

Il Vicepresidente Šefčovič ha dichiarato: “La piattaforma dell’UE per gli acquisti di gas funziona bene e mostra il meglio l’Europa. Unire le forze è fondamentale per garantire al mercato dell’UE un approvvigionamento di gas stabile e a prezzi accessibili, a vantaggio di imprese e cittadini. Dato che stiamo entrando in una fase cruciale della stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio, incoraggio sia gli acquirenti sia i fornitori a fare il miglior uso possibile di questo nuovo mercato prima dell’inverno.” L’aggregazione della domanda e l’acquisto congiunto di gas sono un’iniziativa faro nell’ambito della piattaforma dell’UE per l’energia, istituita per promuovere la diversificazione delle forniture di gas dell’UE dopo l’invasione russa dell’Ucraina e la decisione collettiva dell’UE di porre fine alla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi.