Si terrà giovedì 29 giugno 2023 alle ore 18.30

Conto alla rovescia per la presentazione online della terza edizione dell’evento “In memoria di un amico”, che si terrà giovedì 29 giugno 2023 alle ore 18.30. Al pari delle precedenti edizioni, si tratta del concorso indetto dal CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, in ricordo dell’amico e collega Prof. Picariello, presso cui egli ha speso la sua proficua, illuminante e intensa attività di ricercatore, docente e formatore umano. Iniziativa e fondi, invece, derivano direttamente dal Centro di Solidarietà di Avellino “Giovanni e Massimo” Odv, grazie anche al prezioso contributo del Banco Alimentare Campania Onlus. Nel corso della sua vita, il Prof. Picariello è stato al contempo fervente Diacono impegnato nella Diocesi di Avellino e un instancabile pilastro del locale Centro di Solidarietà. Nell’occasione saranno illustrati i punti chiave del nuovo concorso, che com’è noto è aperto agli studenti (laurea triennale) campani regolarmente iscritti ad alcuni corsi di laurea di matrice informatica.

Ad ogni modo seguirà la pubblicazione ufficiale del bando, dove gli interessati potranno attingere tutti i dettagli in merito ai requisiti anagrafici, reddituali e di merito scolastico. Nei mesi a venire seguiranno poi le fasi di raccolta delle candidature, delle valutazioni e, prima della fine dell’anno, delle premiazioni e contestuali assegnazioni dei premi agli studenti vincitori dei Premi di laurea messi a concorso. L’evento online di giovedì 29 sarà condotto e coordinato da Gianluca Troncone, Presidente del Centro di Solidarietà di Avellino “Giovanni e Massimo” Odv, da Vincenzo Moscato, Responsabile nodo Napoli del laboratorio CINI di BIG DATA, e da Antonio Romano del Direttivo Banco Alimentare Campania. A beneficio di quanti, amici e colleghi, studenti e conoscenti, operatori del volontariato e chiunque altro abbia avuto modo e occasione di incrociare la propria esistenza con quella del Prof. Picariello, ricordiamo che l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Università Federico II.