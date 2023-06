Un excursus in note lungo un secolo e mezzo

Dopo lo straordinario successo della Festa della Musica, con le note eseguite dagli studenti del Conservatorio di Avellino che hanno “invaso” le strade della città, riprende la programmazione concertistica dell’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala. Sarà l’ensemble di fiati e percussioni ad aprire questa settimana di eventi. Domani, martedì 27 giugno, alle ore 19.00 sul palco dell’Auditorium, andrà in scena il concerto “L’altra Musica”. Si tratta del momento apicale del corso che tratta del repertorio, dell’organico, della storia della banda musicale. Gli studenti del Conservatorio «Domenico Cimarosa», con il coordinamento artistico del Maestro Luigi Izzo, eseguiranno Inni Nazionali e musiche celebrative dall’800 all’unità d’Italia, fino alla costituzione della Repubblica. Un excursus in note lungo un secolo e mezzo, con l’esecuzione di brani che sarà alternata dalla lettura di cenni storici a cura di Antonio Salvati e Fabiana Castaldo e la chiusura affidata all’ensemble di fiati e percussioni che eseguirà l’Inno Nazionale.

Mercoledì 28 giugno, nell’Aula 41 andrà in scena (dalle 11.00 alle 18.00) il laboratorio su “La reciprocità nel pianoforte a 4 mani” a cura del DuoKeira Piano Duo. Nato per volontà di Michela Chiara Borghese e Sabrina De Carlo, appassionate di musica da camera, le due pianiste sono un mix di precisione assoluta, suono energico, resistenza infallibile e spinta ritmica, a cui si aggiunge l’eleganza melodica. Sempre mercoledì, alle ore 19.00, sul palco dell’Auditorium «Vincenzo Vitale», il Concerto no 2 Op. 18 di Rachmaninov per due pianoforti con l’esecuzione dei Maestri Giuseppe Di Capua e Lucio Grimaldi, quest’ultimo ha curato anche il coordinamento artistico. Ad esibirsi saranno anche gli allievi: Daniele De Marco, Monika D’Ermio, Luigi Coppola, Davide Casalino, Francesco Pio Ruggiero, delle classi di pianoforte dei Maestri Grimaldi e Marco Ciampi, che eseguiranno brani di Rachmaninov, Korsakov e Bach. Giovedì 29 giugno torna Contaminazioni Jazz. La lunga giornata sarà aperta dalla masterclass di Nico Gori, affermato clarinettista e sassofonista della scena nazionale e internazionale, che terrà una sessione studio sulla tecnica dell’improvvisazione jazzistica. Alle ore 20.00 sul palco dell’Auditorium, l’artista toscano suonerà insieme a Maria Pia De Vito, voce storica del jazz internazionale e docente del Conservatorio di Avellino; Aldo Farias, uno dei migliori chitarristi italiani e della Napoli jazz, che vanta collaborazioni con Grossman, Bollani, Bosso; Mario Nappi pianista molto apprezzato della scena contemporanea italiana; Tommaso Scannapieco, contrabbassista e figura di riferimento nel variegato mondo del jazz italiano; Gianluca Brugnano, altro pilastro del panorama jazzistico italiano, alla batteria. Ad aprire il concerto saranno gli studenti del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio «Domenico Cimarosa».