22 giugno 2023 data da ricordare

Il 22 giugno 2023 è una data che in tanti non dimenticheranno. Segna la fine di un percorso, quello della storica scuola P.E. Imbriani, per far spazio ad un nuovo polo scolastico, innovativo, moderno.

Il ricordo di Danilo, giovane dj scomparso prematuramente, in questa occasione è stato forte. «Per anni ha attraversato quei cancelli – commenta un suo compagno di banco – con l’entusiasmo e la curiosità di chi voleva saperne sempre di più. Era l’amico che tutti avrebbero voluto al proprio fianco.»

Per lui è nata un’associazione di promozione sociale, fortemente voluta dalla mamma, il papà e i suoi amici. La APS Danilo D’Argenio RealDaddy, in questo primo anno di attività ha dato supporto a diversi giovani e ha fatto sì che il loro percorso di formazione e di vita prendesse una direzione. «La nostra associazione esiste per stare al fianco dei giovani: non abbiate timore a chiedere il nostro supporto se i nostri servizi possono essere utili al vostro percorso - sottolinea Elena Pacilio -». Lo scorso aprile è stata istituita, inoltre,la prima borsa di studio.

Tutto questo diventa possibile soprattutto grazie al Daddy’s Music Fest, festival di musica Techno House che si terrà il 27 luglio, dalle ore 18:00, alla Smile Arena, a Campo Genova. Attraverso la manifestazione e il coinvolgimento attivo di giovani, vengono raccolti fondi da destinare all’istituzione di borse di studio e all’orientamento di ragazzi che hanno bisogno di immettersi nel mondo del lavoro.

La manifestazione nasce anche per favorire l’inclusione sociale, infatti, sul sito della APS, è attiva una call to action per la ricerca di volontari da impiegare nella seconda edizione del festival. Il Daddy’s quest’anno si arricchisce. Nuovi dj emergenti saliranno sul palco per ricordare Danilo e celebrare l’amore in tutte le sue forme. I biglietti, possono essere prenotati in due modalità: attraverso i nostri volontari e online. Il portale TicketSms ha anch’esso sposato la nostra causa, a questo link: https://www.ticketsms.it/event/Daddys-Music-Fest-Giovedi-27-Luglio-2023

«Grazie agli organizzatori per aver ricordato Danilo, la mission della nostra associazione e congratulazioni per l’organizzazione dell’evento “Imbriani sei stato la mia adolescenza”- conclude mamma Elena -. La APS nasce con e per i giovani ed è attiva sul territorio e presente anche quest’anno con il grande spettacolo di beneficenza Daddy’s Music Fest che, rispetto allo scorso anno, vede il coinvolgimento di tutta la città. Voglio ricordare ancora ai giovani che la nostra associazione esiste per stare al vostro fianco: “non abbiate timore di chiedere il nostro supporto se i servizi sono utili al vostro percorso.” Ci vediamo al Daddy’s!»

Per info: www.aps-danilodargenio.it