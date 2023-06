L'evento dedicato all'amore si terrà il 24 giugno 2023

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione de “La Notte Romantica”, l’evento che si svolgerà a Summonte (AV) sabato 24 giugno, promosso dal Comune di Summonte e dalla rete dei Borghi più Belli d’Italia, in collaborazione con l’associazione Mister Punch & Judy.

Un evento caratterizzato da un’atmosfera romantica che accoglierà i visitatori con musica, luci soffuse e sorprese lungo le strade del borgo: «La Notte Romantica in uno dei Borghi più belli d’Italia rappresenta un’opportunità unica per vivere Summonte» – ha affermato il Primo Cittadino Ivo Capone – «Nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo organizzato un cartellone al quale parteciperanno numerosi artisti di strada che allieteranno la serata di tutti coloro che vorranno raggiungere il complesso castellare di Summonte, una terrazza naturale su tutta la provincia di Avellino. Proprio qui, alle ore 23, si terrà un flash mob che coinvolgerà tutti gli artisti e gli ospiti presenti, in un clima di gioia e romanticismo. A mezzanotte si brinderà e gli innamorati potranno scambiarsi un bacio, sigillando così questa serata indimenticabile» – ha aggiunto il neo eletto sindaco di Summonte.

«La volontà dell’amministrazione è quella di creare momenti di aggregazione per rispondere all’esigenza delle persone di voler stare insieme dopo un lungo periodo di stop delle iniziative pubbliche. Credo, dunque, che la socializzazione e l’amore siano i temi che dovrebbero caratterizzare tutti gli eventi che si terranno qui in provincia di Avellino» – ha concluso Capone.

La programmazione artistica vede protagonisti gli artisti di strada, grazie alla presenza di Antonio La Fata, eclettico caricaturista campano, di Tina Iavarone con la sua splendida interpretazione da cartomante, del Paparazzo che regalerà foto istantanee per portarsi a casa un ricordo indimenticabile e del leggendario Angelo O’Capitano Picone.

Fondamentale la presenza della musica con Eleonora Balaceanu, talento della musica elettronica irpina, il freschissimo dj set dei Calypso Boys per garantire l’aria di festa, Mario Nevola e la sua chitarra per farci sognare, i Monaghan per regalare atmosfere oniriche, l’energia di Beatrice Gargiulo e di Vincenzo Ricciardelli e la presenza importante dell’Uomo Orchestra Partenopeo.

Le aree dedicate al cibo e alle bevande saranno curate dalle attività commerciali di Summonte, che offriranno deliziose degustazioni a tema, appositamente create per celebrare la Notte Romantica. Un percorso di degustazione di prodotti tipici e vini di qualità all’interno dei locali della torre sarà curato dall’azienda Vinosia. I visitatori potranno gustare prelibatezze culinarie uniche e immergersi nella tradizione gastronomica locale.

Un elemento imperdibile dell’evento sarà la possibilità di assaporare il dolce speciale “Pensiero d’amore”, appositamente creato per l’occasione seguendo la ricetta del rinomato Maestro Iginio Massari. Una delizia per il palato che sarà un vero e proprio omaggio al romanticismo e alla passione che permeano l’atmosfera dell’evento.