I progetti rafforzeranno i corridoi di solidarietà UE-Ucraina

La Commissione ha selezionato 107 progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto per ricevere oltre 6 miliardi di EUR di sovvenzioni dell’UE dal meccanismo per collegare l’Europa (MCE), lo strumento dell’UE per gli investimenti strategici nelle infrastrutture di trasporto. Oltre il 80 % dei finanziamenti sosterrà progetti che realizzino una rete più efficiente, più verde e più intelligente di ferrovie, vie navigabili interne e rotte marittime lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). I progetti rafforzeranno inoltre i corridoi di solidarietà UE-Ucraina, istituiti per agevolare le esportazioni e le importazioni dell’Ucraina. Anche i principali collegamenti ferroviari transfrontalieri lungo la rete centrale TEN-T sono stati considerati prioritari ai fini del finanziamento. Tra cui, in particolare, la galleria di base del Brennero (che collega Italia e Austria), Rail Baltica (che collega i tre Stati baltici e la Polonia con il resto d’Europa), nonché la sezione transfrontaliera tra la Germania e i Paesi Bassi (Emmerich-Oberhausen).

Iporti marittimi di Irlanda, Grecia, Spagna, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Polonia riceveranno finanziamenti per lo sviluppo dell’alimentazione elettrica da terra per ridurre le emissioni di gas a effetto serra delle navi ormeggiate. Per contribuire a rendere il trasporto per vie navigabili interne adeguato alle esigenze future, le infrastrutture lungo le vie navigabili transfrontaliere Senna-Schelda tra Francia e Belgio saranno modernizzate. Anche i porti interni del Danubio e del Reno, come Vienna e Andernach, beneficeranno di un ammodernamento. Per aumentare ulteriormente la sicurezza e l’interoperabilità del trasporto ferroviario dell’UE, il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) sarà installato su treni e linee ferroviarie in Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Austria e Slovacchia. Su strada, diversi Stati membri dell’UE diffonderanno sistemi e servizi di trasporto intelligenti (ITS), in particolare ITS cooperativi (C-ITS) per trasporti più sicuri ed efficienti. Diversi Stati membri riceveranno sostegno ai progetti europei di gestione del traffico aereo, al fine di aumentare l’efficienza del trasporto aereo e creare un cielo unico europeo. I 107 progetti sono stati selezionati su un totale di 353 progetti presentati in risposta all’invito a presentare proposte pubblicato nel 2022. I finanziamenti dell’UE assumeranno la forma di sovvenzioni, che saranno utilizzate per cofinanziare i costi totali del progetto. Nell’ambito del programma MCE Trasporti per il periodo 2021-2027, sono disponibili 25.8 miliardi di EUR per sovvenzioni per cofinanziare progetti TEN-T negli Stati membri dell’UE. Dal 2 014 l’MCE ha sostenuto quasi 1,300 progetti per un totale di 29.4 miliardi di EUR nel settore dei trasporti (esclusa la selezione proposta oggi). Ulteriori opportunità di finanziamento sono disponibili nell’ambito dell’MCE Trasporti, con l’invito a presentare proposte per la mobilità militare del 2023 attualmente aperto fino al 21 settembre 2023 e gli inviti a presentare proposte nell’ambito dello strumento per le infrastrutture per i combustibili alternativi fino al 7 novembre 2023. I prossimi inviti a presentare proposte nell’ambito del CEF Trasporti saranno pubblicati verso la fine di settembre 2023.

