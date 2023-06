Il vertice sul nuovo patto finanziario globale

Domani, 22 giugno, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sarà a Parigi per partecipare al vertice sul nuovo patto finanziario globale organizzato dal Presidente Emmanuel Macron. Il vertice, che riunirà capi di Stato e di governo e rappresentanti di istituzioni finanziarie mondiali, settore privato e società civile, mira a gettare le basi di un nuovo consenso per un sistema finanziario internazionale più solidale, fissando come priorità la lotta contro le disuguaglianze, i cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità.

La Presidente von der Leyen parteciperà a una sessione intitolata “Un nuovo metodo: i partenariati per una crescita verde”, con un discorso che verrà trasmesso in diretta su EbS+.

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, giovedì assisterà alla cerimonia di apertura del vertice, un evento dedicato ai finanziamenti per il clima con C40 Cities – la rete mondiale dei sindaci delle principali città del mondo, uniti nella lotta alla crisi climatica – e a una tavola rotonda sulla mobilitazione di capitali privati. Terrà inoltre un discorso di apertura in occasione dell’evento di CAN Europe sull’attuazione del principio “chi inquina paga” per le nuove fonti di finanziamento a favore del clima. Ulteriori informazioni sull’evento di Parigi sono disponibili nel calendario.

Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, parteciperà al vertice nella giornata di venerdì. Terrà un discorso al convegno del Collège de France sulla lotta contro la povertà e le disuguaglianze. Parteciperà inoltre a una tavola rotonda sui finanziamenti innovativi per accelerare gli investimenti nei settori dell’assistenza sanitaria di base e della resilienza dei sistemi sanitari, organizzata dalla Banca europea per gli investimenti e dall’Organizzazione mondiale della sanità.