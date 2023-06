L’incontro presso l’ex Carcere Borbonico

Si è tenuto questa mattina, presso l’ex Carcere Borbonico di Avellino, un Convegno sul Decreto Siccità con il patrocinio della Provincia di Avellino, rappresentata dal Presidente Peotempore Rizieri Rino Buonopane.

L’evento ha cercato di orientare verso un punto di incontro i Collegi e gli Ordini Professionali tecnici, assieme alle principali Organizzazioni Professionali “Coldiretti e Confagricoltura”, coadiuvati dalle Comunità Montane e Consorzi di Bonifica, nell’ottica di una collaborazione fattiva per lo sviluppo del territorio:

«La mission è quella di dare un’opportunità al nostro territorio di essere salvaguardato; un invaso porta al riutilizzo e quindi ad un non abbandono del territorio» – ha affermato Marco Gamba di Cidac Hidrostan – «L’invaso può essere riutilizzato per l’agricoltura, per fini energetici ma anche per ridare forma a quello che è stato deturpato e all’ambiente naturale divenendo così l’elemento per stoccare l’acqua nel momento in cui viene a mancare» – ha aggiunto Gamba.

Ha accolto con piacere l’iniziativa anche la Regione Campania garantendo la presenza dell’Assessore Nicola Caputo e del suo responsabile Provinciale Giuseppe Gorga e dei GAL provinciali.

Presenti anche le Comunità Montane e i Consorzi di Bonifica che garantiscono da sempre la salvaguardia delle risorse idriche e la valorizzazione del territorio: «Ci sono diversi interventi che stanno partendo, per fortuna le amministrazioni sono accorte e sensibili e stanno prendendo vita diverse iniziative sul territorio irpino» – ha concluso Gamba.