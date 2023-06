Sono in corso i lavori

L’Alto Calore comunica che:

“Causa rottura condotta adduttrice DN 450 in agro del Comune di Ariano Irpino, località Creta, verificatasi la scorsa notte, l’erogazione idrica al servizio dei Comuni elencati, è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento in corso di ultimazione“.

Di seguito i Comuni interessati:

- Ariano Irpino

- Ariano Irpino (Ospedale)

- Ariano Irpino (Casa Circondariale)

- Grottaminarda

- Greci

- Melito Irpino

- Montecalvo Irpino

- Villanova Del Battista

- Savignano Irpino