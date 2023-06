Questa volta, però, l’appuntamento con i simboli più amati e maggiormente identitari della città sarà ancora più suggestivo.

Il tour accompagnato da una guida turistica abilitata, infatti, si svolgerà in un orario serale e coinciderà con le altre iniziative promosse dall’Assessorato al Turismo per i mercoledì al Centro storico

Si parte alle ore 19:00 dalla Chiesa Cattedrale dell’Assunta per raggiungere la Cripta romanica di via Sette Dolori, la Confraternita dell’Immacolata Concezione e la Cripta di San Biagio in piazza Duomo.

Il percorso proseguirà con i Cunicoli longobardi, che si aprono ai visitatori dal basamento della Torre dell’Orologio, per terminare un percorso identitario alla Fontana di Bellerofonte, conosciuta anche come “dei Tre cannuoli”.

Posti prenotabili: 50

Biglietto intero: 5€

Ridotto 11-17 anni: 3,5€