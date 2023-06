In programma domani 20 giugno, alle 9:30

Nell’Aula consiliare di Piazza del Popolo, il seminario promosso dall’Ufficio di Parità della Provincia con il Patrocinio dell’Assessorato comunale diretto da Marianna Mazza: «Dignità retributiva, conciliazione tra lavoro e famiglia, opportunità di carriera, facciamo rete per le donne»

Fornire supporto tecnico-giuridico in materia di pari opportunità, coordinare le attività istituzionali e condividere azioni e prassi tra i vari organi istituzionali. Con particolare riferimento, ma non solo, ai luoghi di lavoro. Queste le finalità principali del seminario “Gli itinerari della parità”, in programma domani mattina, alle 9:30, nell’Aula consiliare di Piazza del Popolo. L’evento, promosso dal Consigliere di Parità della Provincia di Avellino, Mario Cerbone e dalla Consigliera della Provincia di Avellino delegata alle Pari Opportunità, Paola Cervinaro, e con il Patrocinio dell’Assessorato al ramo del Comune di Avellino, guidato da Marianna Mazza, vedrà la partecipazione dei rappresentanti di oltre 30 comuni della provincia di Avellino.

«I dati relativi al contesto attuale – ricorda l’assessore Mazza – fotografano ciclicamente un Paese in cui le condizioni di parità tra uomo e donna, sul posto di lavoro, non possono ritenersi garantite. Sia relativamente al dirimente tema salariale e retributivo, quanto alle opportunità di carriera ed agli strumenti necessari per assicurare la conciliazione di tempi di vita e lavoro delle donne. L’obiettivo del nostro seminario – sottolinea – è quindi fare buona amministrazione, avviando un percorso che ci consenta di far rete. C’è bisogno di migliorare le condizioni lavorative delle donne, non solo in termini di efficacia ed efficienza, ma, più in generale, rispetto a tutti gli aspetti necessari per favorire una reale parità tra lavoratori e lavoratrici, senza mai scostarsi dai principi guida dell’etica e dell’equità». – conclude l’assessore -