Verso l’introduzione di aeromobili elettrici e a idrogeno

Oggi Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, partecipa alla seconda assemblea generale dell’Alleanza per un’aviazione a emissioni zero, che si tiene a Le Bourget, in Francia. L’assemblea presenterà i progressi compiuti per introdurre gli aeromobili elettrici e a idrogeno e riunirà 180 partecipanti in rappresentanza delle 143 organizzazioni aderenti, che provengono dall’Europa e dal resto del mondo.

La relazione pubblicata oggi indica che gli aeromobili elettrici e a idrogeno entreranno in uso commerciale in questo decennio e che nei prossimi anni si dovrà stabilire un quadro normativo adeguato. Indica inoltre le prossime tappe dell’Alleanza e descrive l’analisi effettuata dai gruppi di lavoro negli ultimi 6 mesi.

La Commissione sostiene l’obiettivo di preparare l’immissione in servizio degli aeromobili elettrici e a idrogeno. Dalla nascita dell’Alleanza per un’aviazione a emissioni zero, oltre 250 esperti del settore hanno lavorato in 6 gruppi per elaborare raccomandazioni in risposta alle sfide principali legate all’introduzione di questo tipo di aeromobili. In particolare, stanno lavorando per stabilire dove questi aeromobili opereranno inizialmente, elaborare raccomandazioni per la certificazione rispetto ai rigorosi requisiti di sicurezza dell’aviazione, redigere orientamenti per preparare gli aeroporti a questo nuovo tipo di aeromobili, e determinare i volumi di energia a emissioni zero e le infrastrutture associate.

L’Alleanza è aperta a tutte le parti interessate che vogliano aderirvi. Maggiori informazioni sull’Alleanza sono disponibili nella pagina web dedicata.