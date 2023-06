Si terrà venerdì 23 giugno al Country Sport di Picarelli

La solidarietà ai bambini neoplastici indigenti, per assicurare a loro e alle loro famiglie cure, sorriso, gioco, sostegno, amore. L’Associazione di Promozione Sociale “Il Faro”, presieduta da Anna Ansalone, in collaborazione con Il CSV “Irpinia- Sannio” e con la docente dell’Istituto “Perna- Alighieri” Rosa Rita Cirignano, organizza venerdì 23, alle 20, al Country Sport di Picarelli, la cena solidale, il cui ricavato è destinato ai piccoli pazienti oncologici indigenti dell’Irpinia. Grande musica e spettacolo, con la conduzione di Joy Saveriano, prodotti tipici locali e piatti gourmet, per una serata da trascorrere piacevolmente, nella consapevolezza di contribuire ad una nobile causa. I biglietti possono essere acquistati al “Country Sport” o presso “Acquario shoes” in via Carducci. Nella conferenza-stampa di oggi, si è registrato l’impegno dei sindaci di Santa Lucia di Serino, Salza Irpinia, Capriglia Irpina, Grottolella, per sensibilizzare le proprie comunità a diffondere l’iniziativa. Sostegno anche da parte dell’UNPLI Provinciale, presieduto da Giuseppe Silvestri, dal CSV “Irpinia-Sannio”, rappresentato da Romeo D’Adamo, dalla Consulta dei Disabili, guidata da Giovanni Esposito. L’APS “Il Faro” ha assistito un bambino di Montoro, impossibilitato a frequentare la scuola a causa delle terapie, donandogli, oltre le cure, momenti di grande gioia. Il bimbo, infatti, ha conosciuto i compagni di scuola, ha avuto i regali natalizi da Santa Klaus, divertendosi e rincuorandosi, insieme alla sua famiglia. “Questo stesso impegno - spiega Ansalone- vorremmo estenderlo ad altri piccoli irpini, colpiti dalla sciagura della malattia e della povertà. Sappiamo che la nostra è una terra sensibile e generosa e speriamo nell’altruismo delle nostre comunità. Di fronte al dolore, al disagio sociale ed economico, alla malattia, non ci può voltare dall’altra parte”-.