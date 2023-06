Si terrà venerdì 17 giugno e sabato 18 giugno

Il Comitato dei festeggiamenti della parrocchia di Torelli, in collaborazione con un gruppo di amici e di associazioni, dà il benvenuto all’estate con la “GRIGLIATA SOTTO LE STELLE”, che si terrà a Mercogliano – zona Torelli venerdì 17 giugno e sabato 18 giugno.

“Ripartiamo con un evento di aggregazione con musica e buon cibo per ritrovare il piacere dello stare insieme in maniera semplice e spensierata che tanto è mancato nel periodo della pandemia. – afferma il Comitato - In linea con il nostro obiettivo di coinvolgere nei festeggiamenti dedicati a S.Nicola e S.Antonio tutte le zone di Torelli, abbiamo deciso di realizzare la grigliata per la prima volta in questa area che è più vicina al centro di Torelli, nel cuore della comunità locale.”

L’appuntamento prevede, dunque, una due giorni all’insegna della musica, dei balli di gruppo e della degustazione di ottime pietanze irpine!