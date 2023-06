Mercoledì 14 giugno ore 16:00

Mercoledì 14 giugno alle ore 16.00, presso la sede della Federfarma Napoli in via Toledo n. 156, la tavola rotonda “I limiti della solitudine per la società dell’inclusione”.

Un momento di importante riflessione a 360° sul tema dell’inclusione e dei diritti “negati” in particolare alle persone diversamente abili e alle loro famiglie. Un incontro che vede la presenza di religiosi, rappresentanti del mondo dell’Università, del diritto, della medicina e della cura, dell’associazionismo, tutti insieme per analizzare l’attuale situazione che risente ancora, in maniera forte, dell’appena trascorso periodo di pandemia e fare proposte.

Un periodo post pandemico quello che stiamo vivendo a cui, alle insicurezze e alle difficoltà generate in tanti campi della società e dell’economia dalla situazione pandemica si sono aggiunti, come ulteriori elementi di insicurezza e precarietà, la situazione internazionale e la crisi energetica.

Le persone si trovano a vivere in una società sicuramente più debole, più timorosa, più complessa e sostanzialmente anche più povera. Se pensiamo alle persone diversamente abili e alle loro famiglie ci rendiamo subito conto di quanto ciò possa ulteriormente incidere su una situazione già di per sé complessa. Spesso, infatti, le famiglie e le persone diversamente abili, sono lasciate sole, nella nostra società, a districarsi nei meandri di leggi e norme, spesso senza conoscere i propri diritti o come poterli rendere effettivamente fruibili.

Incontri come quello presso Federfarma Napoli sono utili per diffondere la cultura della conoscenza dei diritti e per fornire gli strumenti essenziali per poterli agire per poter vivere in ua società realmente inclusiva.

Interverranno: (indirizzi di saluto) Don Luigi Castiello; dott. Gaetano Marotta, presidente Oltre il muro Autismo onlus di Napoli; prof. dott. Vincenzo Santagada, presidente Ordine dei Farmacisti Provincia di Napoli; dott. Riccardo Iorio, presidente Federfarma Napoli; dott. Luca Trapanese, assessore al welfare del Comune di Napoli; (relatori) prof. Alessandro Pepino, delegato del Rettore per la disabilità e DSA dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; prof. Claudio Roberti, dirigente ANS, Associazione Nazionale Sociologi e Comitato Esigibilità CRDP; avv. Giuseppe Cataldo; avv. Angelo Pisani; avv. Lucia Marino, segretario generale Comitato Disabilità Unite; avv. Claudia Rossetti Quadri. A chiudere i lavori, moderati dalla giornalista dott.ssa Bianca Desideri, il dott. Raffaele Federico, presidente nazionale del CITS Comitato Italiano per la Tutela della Salute. La segreteria organizzativa è a cura della dott.ssa Alessia Scarano. Comitato scientifico: avv. Fabrizio Torre e prof.ssa Ermelinda Di Lieto.