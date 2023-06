Dal 10 al 14 Luglio in Piazza Castello

Nella suggestiva piazza di Largo Castello a Puglianello (Bn) torna la V edizione di Largo Castello Historia in Festa 2023 dal 10 al 14 Luglio.

Un evento unico, un viaggio indietro nel tempo per scoprire e riscoprire l’essenza della vita semplice e rurale, in una magica piazza allestita per l’occasione. Street food d’avanguardia, sapori genuini, birre artigianali, musica dal vivo e una partnership speciale con “Il foro dei baroni”.

Le serate saranno accompagnate con musica dal vivo: tra gli ospiti i Trementisti, The Storm, La Grange e tanti atri.