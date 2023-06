Domenica 11 giugno

Dopo il successo organizzativo per le due tappe irpine del Giro d’Italia, il ciclismo irpino alza l’asticella con un altro evento: domenica 11 giugno la seconda edizione della << Festa del Ciclismo Irpino >>. La Kermesse organizzata dal team atripaldese di promozione ciclo-itinerante Eco Evolution Bike e sponsorizzatada “Mielepiu” è inserita anche quest’anno tra gli eventi della 22ma edizione di Sportdays in programma dal primo al venti giugno al parco Manganelli (ex S.Spirito) Avellino. Sara’ una domenica particolarmente ricca di iniziative dove la passione per le due-ruote diventerà un’occasione per riunire ciclisti da tutta la Provincia per tornare a respirare i valori e lo spirito caratteristici del ciclismo inteso come occasione di divertimento, di aggregazione e di sport. Alla ciclo-turistica l’iscrizione è gratuita, possono partecipare agonisti, amatori, appassionati e woman. La carovana itinerante sarà scortata dalle moto staffetta Moto Club Avellino. La partenza dal Parco Manganelli alle ore 9:30 e i partecipanti saranno protagonisti di un percorso che attraverserà Piazza Umberto I° di Atripalda, Via Pianodardine, stazione FS, Piazza Liberta/corso Vittorio Emanuele Avellino, via Torrette di Mercogliano, Alvanella, Viale S. Modestino Mercogliano, Via Provinciale Pennini, Via Circumvallazione, Piazza Kennedy e rientro Parco Manganelli previsto per le ore 12:00. Appuntamento, dunque, domenica mattina al parco Manganelli per vivere una giornata all’insegna dello sport.