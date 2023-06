7 giugno 2023

Rinnovate le cariche di vertice dell’Associazione Collegiata Solofra – Ente Morale. Il Consiglio Direttivo ha infatti eletto Genny Vitale presidente, l’uscente Gerardo Vignola presidente onorario, vicepresidente Salvatore Gallucci, tesoriere Cristiano Lettieri e Antonio Guacci segretario.

L’Associazione Collegiata Solofra da oltre quarant’anni è impegnata nella programmazione e nell’organizzazione di eventi artistico-culturali di rilievo, come il famoso “Giugno Solofrano”, coinvolgendo in iniziative di promozione del territorio le scuole e le associazioni sportive e dando pieno supporto al Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo per la gestione dei Solenni Festeggiamenti Patronali.

«Sono particolarmente onorata della fiducia accordatami – sottolinea il neo presidente Vitale -. Cercherò di svolgere il ruolo che mi è stato affidato con grande senso di responsabilità, senza mai dimenticare la storia di un’associazione che ha visto tra i fondatori anche il mio caro papà, prematuramente scomparso, il quale ha sempre creduto fortemente nei valori della solidarietà e del bene comune, insegnandomi che una comunità aggregata rappresenta la più preziosa risorsa per costruire il benessere sociale».

Info: Dott.ssa Genny Vitale

Tel. cell. 328.3010213