Opere da tutto il mondo nella nuova esposizione di mail art

In occasione dei 50 anni dalla morte, l’associazione “Nel segno dell’arte” organizza la mostra internazionale “Omaggio a Picasso” a cura di Generoso Vella. Dal 9 al 30 giugno 2023 in esposizione le opere di arte postale di 317 artisti da 42 nazioni, tutte ispirate al cofondatore del cubismo.

Venerdì 9 giugno 2023 ore 18.00, l’inaugurazione presso il Bar Caffeoveggenza di Maurizio Caso Panza, in via Brigata 192 ad Avellino, con l’intervento critico di Raffaella De Stefano e le letture poetiche di Ilde Rampino.

Un evento che segue il successo ottenuto sulla pagina facebook “Mail art project Generoso Vella” con un’esposizione virtuale partita lo scorso marzo con adesioni da tutto il mondo.

Questi i paesi da cui provengono le opere: Argentina, Australia, Austria, Azerbaijanaz, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Italia, Messico, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Siberia, Singapore, Spagna, Taiwan, Thailandia, Turchia, U.S.A., Ucraina, Ungheria, Uruguay e Venezuela.

Una mostra con numeri da record e destinata a restare nella storia con l’obiettivo di attirare l’attenzione su uno dei grandi geni del XX secolo e approfondire il fenomeno della mail art che sarebbe nata proprio sessant’anni fa.

“Un’operazione culturale – dichiara l’organizzatore Generoso Vella – attraverso la quale s’intende celebrare il pittore che ha rivoluzionato l’arte, che ha ispirato migliaia di artisti ed è considerato il più celebre del Novecento. Egli è passato alla storia per essere l’artista più prolifico di tutti i tempi e con una carriera durata 75 anni e forse di più se si considera che ha iniziato ad esporre a 13 anni. È stato anche poeta e drammaturgo ma per tutti è il fondatore, con Braque, del Cubismo con cui apre a un sconvolgente e rivoluzionario approccio alla pittura. Ogni artista con il suo linguaggio personale vuol rendere omaggio a Picasso e dimostrare che l’arte supera ogni confine per arrivare ad affermare la libertà dell’essere umano e scoprire la bellezza della vita”.