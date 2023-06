I lavori sono in corso

L’Alto Calore comunica che:

”Causa riparazione condotta adduttrice DN 200 in agro del Comune di San Lupo, l’erogazione idrica al servizio dei serbatoi dei Comuni elencati, è sospesa.

I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio.”

Di seguito i comuni interessati:

- San Lorenzo Maggiore

- Casalduni (Crocelle)

