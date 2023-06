Il 10 giugno 2023

Sabato 10 giugno a partire dalle ore 16.00

La Cooperativa di Comunità “Tilia” di Roccabascerana aprirà al pubblico il Parco Sportivo “Bosco Sociale”, sito a Contrada Selvarana 1.

Il luogo presenta numerose attrezzature ludico/sportive – tra cui scivoli, altalene, percorsi di arrampicata sportiva per adulti e per bambini, casette giocattolo per i più piccoli, area fitness per i più grandi, attrezzature per tiro con l’arco, calcio e basket- acquistate grazie al progetto della Fondazione Decathlon “Un bosco da vivere insieme”, che lo rendono un ricco spazio di aggregazione per i giovani e per le famiglie.

Il Parco è immerso in un bosco di 18 ettari in un’area dal grande impatto paesaggistico e naturalistico.

La Cooperativa di Comunità “Tilia”, che si occuperà della gestione, fa parte della Rete di Economia Civile “Sale della Terra” ed è nata nel 2020 nell’ambito del progetto Piccoli Comuni del Welcome, con l’obiettivo di generare sviluppo locale e attivare percorsi di inclusione sociale.