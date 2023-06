Continua il viaggio del treno turistico.

Riparte il treno turistico, finanziato dalla Regione Campania in collaborazione con Fondazione Fs, col supporto dell’Associazione InLocoMotivi APS che tornerà per accompagnarvi alla scoperta della terra d’Irpinia, dei suoi tesori architettonici e paesaggistici, delle tradizioni culturali ed enogastronomiche.

Il treno domenica 4 giugno ha fatto tappa a Cairano: partito da Avellino, dopo una breve sosta a Lioni, è arrivato nella stazione di Conza-Andretta-Cairano per raggiungere il borgo dell’alta Irpinia di circa 300 abitanti . Un piccolo angolo di paradiso che si affaccia sull’Oasi WWF famoso per la sua rupe e per l’organo a canne suonato dal vento.

Il prossimo appuntamento è domenica 11 giugno, destinazione Montemiletto.

