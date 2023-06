La giuria a lavoro per determinare i finalisti

Il bando dell’undicesima edizione si è concluso con il 30% di feature films e 70% di short films provenienti da 60 Nazioni.

La partecipazione di così tante Nazioni conferma l’Ariano International Film Festival come una importante vetrina che celebra la diversità e l’eclettismo del cinema e offre al pubblico e ai giudici una prospettiva globale sulla cinematografia contemporanea.

La giuria di preselezione è già al lavoro per determinare i finalisti che porteranno sullo schermo delle sale della kermesse irpina le storie più appassionanti e coinvolgenti del panorama cinematografico mondiale. Un lungo e scrupoloso lavoro di selezione iniziato dalla prima late deadline del 18 febbraio e che terminerà tra un paio di settimane. Le opere finaliste saranno rese pubbliche sul sito del festival (www.arianofilmfestival.it) e saranno proiettate dal 31 luglio al 5 agosto ad Ariano Irpino. Circa 80 opere, divise per 3 concorsi e 5 sezioni (AIFF WORD, AIFF GREEN, MADE IN CAMPANIA; lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazioni, corti scuola) concorreranno per l’Hirpus d’oro, la statuetta che raffigura il Lupo, simbolo dell’Irpinia, e che sarà consegnato durante la serata di premiazione prevista per il 6 agosto 2023.

Il direttivo organizzativo del festival sta lavorando incessantemente per elaborare il programma della “XI Edizione”. Oltre alle proiezioni, proporrà anche workshop e incontri con ospiti del mondo del cinema. Un’ occasione per gli appassionati del settore, e non solo, di incontrare registi, attori e professionisti del settore e vivere una settimana all’insegna della Settima Arte.