Ne dà notizia il Presidente Provinciale del Gadit

Il giorno 02/06/2023 tra i 33 nuovi cavalieri, vi è anche la nomina del comandante delle Guardie del Gadit-ODV sez.Avellino Isp.Gadit PC . Questa onorificenza, concessa a uno dei primi promotori dell’associazione, rende fieri tutto il gruppo delle “Guardie Ambientali D’Italia-ODV sez.Avellino “, che da anni e impegnata nei territori irpini con i suoi volontari che sacrificandosi giornalmente, sia in termini di lavoro che a volte anche economicamente, e spesso portando via tempo sia al loro riposo che ai propri affetti, per condurre avanti il progetto associativo. Il Presidente Provinciale PA è molto fiero dei risultati raggiunti dal proprio gruppo e ringrazia i suoi volontari che mettono avanti a tutto e a tutti il bene comune come in questo caso dove si è riconosciuto a livello nazionale il valore che i volontari danno al proprio operato.