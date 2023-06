Un evento che nasce per unire

Nell’incantevole sito della Rocca dei Rettori di Benevento ha avuto luogo ieri la II giornata del Harabee Fest. Presenti anche i beneficiari del S.A.I. di Montefredane della Cooperativa San Rocco. I minori stranieri provengono dal Gambia, Camerun ed Egitto e hanno contribuito alla riuscita della giornata attraverso un laboratorio di stencil. Coadiuvati dall’equipe multidisciplinare, hanno realizzato delle magliette con impresso il volto stilizzato di Martin Luther King e il suo celebre motto “I have a dream”. Il sogno di Martin Luther King ancora oggi risulta attuale e non sempre nella nostra società viene realizzato. Per questo motivo, i ragazzi del progetto S.A.I. di Montefredane hanno voluto affermare attraverso la realizzazione delle magliette il loro diritto ad essere considerati cittadini con pari dignità di genere, diritti e razza. Molto spesso la nostra società si gira a guardare dall’altra parte e non si accorge delle tragedie quotidiane che accadono nel Mediterraneo. Grazie a questa manifestazione hanno avuto voce persone provenienti da varie parti del mondo e che vivono nel nostro Paese. Questo festival è riuscito ad abbattere ogni forma di diseguaglianza: contro ciò che divide, questo evento nasce per unire.