Avellino (AV) – Richieste di soccorso

I VVF se ne stanno occupando

Nel pomeriggio di oggi 3 giugno è arrivata puntuale la perturbazione a carattere temporalesco sulla nostra provincia. Infatti dalle ore 15’30 in poi forti piogge hanno interessato soprattutto il Mandamento e le zone tra Grottaminarda e l’Arianese.

Al momento sono circa una quindicina gli interventi soprattutto per allagamenti di scantinati e garage ma anche caduta di alberi come nel caso di Melito Irpino. Mentre a Grottaminarda in via Leonardo Da Vinci si è verificato la caduta di un muro lungo una ventina di metri che ha coinvolto un’autovettura in sosta, per fortuna al suo interno non vi erano persone.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli riceve ancora diverse richieste di soccorso ma la situazione sta lentamente migliorando.