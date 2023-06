“Incontri d’autore”

La Delta 3 Edizioni, in collaborazione con il Comune di Andretta, la Regione Campania, la provincia di Avellino e con il coinvolgimento di altri Comuni Irpini bandisce la XVI edizione del concorso letterario denominato “Premio Nazionale L’Inedito – Sulle tracce del De Sanctis”.

Il Premio Nazionale si pone l’obiettivo di scoprire e promuovere autori attraverso sezioni dedicate al romanzo, al racconto, alla poesia e al teatro, dando la possibilità ai vincitori delle varie sezioni di pubblicare i loro inediti. È prevista la realizzazione della rassegna “Incontri d’autore”, con la partecipazione degli Autori selezionati, da svolgersi nei Comuni aderenti all’iniziativa. Verranno consegnati i premi speciali:

Paesi in Lettere, premi Associazioni e altri premi.

Art. 1 – Istruzione per le varie sezioni del concorso

Il concorso si articola in cinque sezioni a tema libero.

1) POESIA: inviare dalle 30 alle 40 poesie per una raccolta;

2) ROMANZO: inviare un romanzo per un massimo di 200 cartelle;

3) RACCONTO: inviare una raccolta di racconti per un massimo di 200 cartelle;

4) TESTO TEATRALE: inviare un testo (una sceneggiatura e/o un copione)

atto ad una rappresentazione teatrale che non superi le 100 cartelle.

Art. 2 – Partecipanti

Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità.

I concorrenti potranno iscriversi contemporaneamente, con opere differenti, a più sezioni di concorso.

Art. 3 – Modalità di partecipazione

La partecipazione al presente bando di concorso è libera e gratuita e non è altresì previsto il versamento di quote di partecipazione.

Le opere dovranno essere presentate esclusivamente in lingua italiana.

Le opere dovranno essere inedite, ossia mai pubblicate da un editore, e dovranno restare tali dal momento dell’iscrizione al presente bando di concorso fino alla sua conclusione, pena l’esclusione.

Saranno accettate opere pubblicate su giornali, riviste, antologie o su internet.

Insieme alle opere va compilata, sottoscritta e allegata la scheda acclusa al bando contenente: i dati dell’autore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica); eventuale bio-bibliografia; l’indicazione della sezione a cui l’opera è iscritta; la dichiarazione dell’autore che confermi la paternità dell’opera iscritta al concorso; la liberatoria, con firma del dichiarante,

relativa ai diritti in materia di privacy (L. 196/2003). Le opere e la scheda dovranno pervenire entro il 31 luglio 2023, il tutto in un

unico invio al seguente indirizzo mail: inedito@delta3edizioni.com

La Delta 3 Edizioni non acquisisce alcun diritto d’autore sulle opere pervenute.

Art. 4 – Svolgimento

Saranno ammesse alla fase finale del concorso le opere considerate meritevoli dalla Giuria che le indicherà come finaliste.

La Giuria si riunirà per la proclamazione delle opere finaliste entro il 15 ottobre 2023. Farà seguito la comunicazione personale agli autori delle opere finaliste, i cui nominativi saranno inseriti di diritto sul sito della casa editrice: www.delta3edizioni.com. Durante la serata di premiazione saranno proclamati ufficialmente i vincitori, a tutti verrà riconosciuto tramite targa il premio assegnatogli. Le premiazioni delle opere vincitrici, le presentazioni pubbliche e tutti gli eventi correlati al “Premio Nazionale L’Inedito – Sulle tracce del De Sanctis” XVI Edizione,

avranno luogo nelle sedi individuate dal comitato organizzatore del Festival e dai Comuni aderenti all’iniziativa. Gli autori delle opere classificatesi nelle tre prime posizioni nelle categorie di concorso si aggiudicheranno (vedi Art. 5).

Il giudizio della Giuria e del Comitato di Lettura è insindacabile e inappellabile.

Art. 5 – Premi

• 1° POESIA: Pubblicazione di una silloge – 20 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

2° POESIA: Pubblicazione di una silloge – 10 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

3° POESIA: Pubblicazione di una silloge – 5 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

• 1° ROMANZO: Pubblicazione dell’opera in volume – 20 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

2° ROMANZO: Pubblicazione dell’opera in volume – 10 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

3° ROMANZO: Pubblicazione dell’opera in volume – 5 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

• 1° RACCONTO: Pubblicazione dell’opera in volume – 20 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

2° RACCONTO: Pubblicazione dell’opera in volume – 10 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

3° RACCONTO: Pubblicazione dell’opera in volume – 5 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

• 1° TESTO TEATRALE: Pubblicazione dell’opera in volume – 20 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

2° TESTO TEATRALE: Pubblicazione dell’opera in volume – 10 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

3° TESTO TEATRALE: Pubblicazione dell’opera in volume – 5 copie saranno consegnate all’autore e distribuzione nazionale con diritti.

• PAESI IN LETTERE: Targa e contratto speciale.

• PREMI ASSOCIAZIONI: Targa e contratto speciale.

• ALTRI PREMI: Targa e contratto speciale.

