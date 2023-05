Prata P.U. (Av) – Premio Piccolo Comune Amico

Il comune irpino parteciperà per la categoria "Agroalimentare"

ll comune di Prata di Principato Ultra parteciperà alle fasi finali del PREMIO PICCOLO COMUNE AMICO organizzato dal Codacons insieme ad ACI (Automobile Club d’Italia), Anci, ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, Federazione Italiana Tabaccai, Symbola, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem con lo scopo di promuovere lo sviluppo e valorizza le eccellenze dei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

Il comune irpino parteciperà per la categoria ”Agroalimentare” - dedicata ai 3 Comuni nei quali si sono distinte aziende, mercati, commercianti e produttori di eccellenze agroalimentari - e ”Cultura, Arte, Storia” - che premia i 3 Comuni che abbiano dato voce alle proprie specificità culturali, facendo conoscere le caratteristiche culturali tipiche della zona e facilitando così il turismo, grazie anche a dipinti importanti o altre opere artistiche presenti nel comune o opere d’arte anche presenti in natura - nonché per il Premio Speciale “Il Borgo in una foto” attraverso il quale una commissione presieduta dalla fotografa Tiziana Luxardo premia le 3 migliori foto del borgo inviate dai comuni un gara.

Al link https://codacons.it/pca-2023-votazione/ si trovano tutte le istruzioni esprimere la propria preferenza e le indicazione per il voto.