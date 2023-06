A Venticano (Av) gli alunni della Scuola Secondaria ideano immagini

Grande entusiasmo da parte dei giovani cineasti

Nel mese di maggio, poco prima dalla serata di gala in cui verranno presentati tutti i lavori dell’Istituto, a Venticano sono iniziate le riprese del corto dal titolo Male fuori, parodia della nota serie televisiva.

“Le prime riprese sono state quelle di Francesco Pio Petrillo e Adele, cioè Massimiliano da piccolo e sua madre. All’inizio sembrava facile allestire un set, ma non lo è stato.

Le prove hanno richiesto tempo poiché è molto difficile entrare in un qualsiasi personaggio: ci sono particolari complicati da ricreare. E’ stato interessante, bello e divertente assistere al backstage. Una cosa nuova anche per noi. Abbiamo scoperto molti retroscena che non conoscevamo, ad esempio come si usa un microfono oppure come impostare la giusta inquadratura. Questo progetto ci ha regalato esperienze davvero sorprendenti. Non tutti hanno questa opportunità e la nostra scuola è stata molto fortunata.” – commentano così i ragazzi coinvolti nel progetto.

Pertanto, per l’intero anno scolastico, le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di Venticano, hanno avuto la possibilità di conoscere la magia del cinema grazie al progetto di alfabetizzazione cinematografica “Ideiamo Immagini”: ideazione di una storia, stesura della sceneggiatura, esperienze fuori porta, casting in cui 9 ragazzi hanno potuto mettersi alla prova con barzellette, poesie, canzoni ed improvvisazioni ed, infine, riprese sono gli step che hanno permesso, ad oggi, di produrre, non solo, un corto di qualità, bensì di acquisire competenze formative da sfruttare in futuro nel mondo della settima arte e non solo.

I ragazzi scelti dopo un intenso confronto tra regista e produttori, sono stati:

Lorenzo Ciarcia nel ruolo di Massimiliano Randazzo e Umberto Colarusso nei panni di Nicolas. Francesco Pio Petrillo si è immedesimato nel personaggio del piccolo Massimiliano Randazzo, mentre la Prof.ssa Diana Lanza e la collaboratrice scolastica Adele De Minico rispettivamente in quello della Conduttrice e della mamma del giovane Randazzo.