L’ordinanza del Presidente della Regione Campania

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a seguito della conferma di casi di Peste Suina Africana (PSA) accertati in carcasse di cinghiali rinvenuti nei Comuni di Sanza (SA) e Montesano sulla Marcellana (SA), ha firmato l’ordinanza n. 1 del 26/05/2023, per l’istituzione della zona infetta nei Comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Castelle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell’Angelo.

