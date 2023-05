Ieri mattina, a Palazzo di Città, il programma dell’evento è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa alla presenza del vicesindaco Laura Nargi

Ieri mattina, a Palazzo di Città, il programma dell’evento è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa alla presenza del vicesindaco Laura Nargi , dell’assessore alle Pari Opportunità Marianna Mazza e dei referenti dell’associazione Apple pie .