Un portale per le imprese campane e i loro investimenti

E’ attivo il sito web della Regione Campania “Invest in Campania”, raggiungibile al seguente indirizzo: https://investincampania.it.

Il sito Invest in Campania rappresenta un altro tassello delle attività messe in campo dalla Regione sulle tematiche dell’attrazione investimenti e vuole essere un biglietto da visita per le imprese che guardano alla Campania per i loro investimenti. Il nuovo portale è stato realizzato dalla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive – Staff 93 – con il supporto della società in house Sviluppo Campania. E’ un servizio gratuito, specializzato e professionale, fruibile anche in versione inglese, che supporta gli investitori interessati a conoscere il tessuto produttivo campano, mettendo a disposizione un’articolata offerta di servizi e un kit informativo completo. Il nuovo portale è strutturato nelle seguenti sezioni:

“Chi Siamo”, dedicata alla presentazione;

“Perché investire”, fornisce le principali motivazioni che possono determinare la scelta di investire in Campania;

“Settori”, presenta le caratteristiche e gli approfondimenti economici dei settori chiave della Regione Campania: ICT, Automotive, Aerospazio, Agroalimentare, Live Sciences, Fashion and Design, Green Economy;

“Investitori Chiave”, contiene, per settore, i nominativi delle principali aziende estere già insediate sul territorio regionale;

“ZES CAMPANIA”, dedicata alla Zona Economica Speciale campana, riporta le indicazioni normative ed operative per accedere al principale strumento di attrazione investimenti;

“Insediamenti produttivi” dalla quale è possibile caricare sul servizio digitale dedicato la richiesta di inserimento nel portafoglio delle opportunità localizzative campane da offrire ai potenziali investitori.

“News”, riservata a notizie, eventi e informazioni operative utili agli investitori nazionali ed esteri con aggiornamenti disponibili sempre in tempo reale.

Il servizio di accompagnamento all’ investitore fornisce:

informazioni macroeconomiche sulla Campania;

specifici approfondimenti settoriali;

agevolazioni ed incentivi attivi;

un supporto per l’individuazione della location compatibile con le esigenze dell’investitore;

un affiancamento per l’avvio delle attività e l’inserimento dell’azienda nel sistema regionale.

Le richieste di eventuali chiarimenti e/o informazioni possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: investincampania@regione.campania.it. Contatti: DG02 “ Staff Tecnico Operativo 93” Dirigente : dr.ssa Daniela Michelino tel.: 081.7966763 – e-mail: daniela.michelino@regione.campania.it

Funzionari Regione Campania

dr. Luigi Cataldo- investincampania@regione.campania.it - tel.: 081.796692

dr.ssa Valeria De Gennaro - investincampania@regione.campania.it - tel.: 081 7967584

Sviluppo Campania dr.ssa Fortuna Gentile - investincampania@regione.campania.it - tel 081.23016600