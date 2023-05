Sabato 27 Maggio 2023

“In principio le tenebre ricoprivano l’abisso avvolto nel mistero e il potere oscuro non si poteva nè conoscere nè gestire, regnava il caos. Lo spirito di Dio aleggiava in esso”. Questa è la frase che ha aperto lo Spettacolo dell’A.s.d. Gym Art Avellino che è andato in scena nella serata di ieri al Palasport Giacomo del Mauro di Avellino. 120 Ginnaste di tutte le fasce di età si sono esibite non in un vero e proprio Saggio di ginnastica ma in un vero e proprio Spettacolo per gli occhi costruito su una storia che ha trasportato il pubblico in un’atmosfera di mistica sospensione dalla realtà. Attraverso un coinvolgente susseguirsi di esibizioni, il pubblico ha gustato il sapore dinamico uno spettacolo i cui colori, stili e musiche scenografie e costumi si sono tra loro alternati in modo armonioso; personaggi pieni, vivi, intensi.

Un momento emozionante che ha permesso ad allieve e Tecnici di mostrare sia lo studio e l’impegno che la crescita personale delle allieve. Prossimo appuntamento: partecipazione alle Gare Nazionali di Ginnastica Ritmica che si terranno a Bellaria/Igea Marina dal 02 al 04 Giugno 2023.