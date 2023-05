Martedì 30 maggio 2023

Martedì 30 maggio, alle ore 9:30, presso l’aula magna dell’Istituto Alberghiero di Benevento, in via Santa Colomba, sarà presentato ufficialmente il progetto SuperAbili.

Il progetto, ideato e proposto dal Rotary Club di Benevento, punta sulla costruzione di una rete interistuzionale a cui hanno immediatamente aderito l’AIPD – Associazione Italiana Persone Down e l’Ipsar “Le Streghe” di Benevento, partner principali del progetto che, facendo rete, si propone di realizzare azioni positive per praticare concretamente processi di inclusione in una virtuosa sinergia tra scuola, impresa e territorio.

Per tale ragione il partenariato è stato esteso a INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, Confindustria e Comune di Benevento, senza trascurare il legame con il mondo universitario.

Il progetto SuperAbili punta a rendere superabili tutti gli ostacoli culturali legati alla disabilità per sviluppare l’inclusione sociale e il superamento dei pregiudizi e quindi le barriere della vita e del mondo del lavoro; prevenire e combattere la dispersione e l’abbandono scolastico; favorire l’integrazione scolastica e sociale di fasce deboli; creare competenze mirate e specifiche, avvicinando il mondo scolastico al mondo del lavoro, promuovendo attività imprenditoriali; raccolta, analisi, monitoraggio e valutazione dei dati relativi.

Il progetto, che avrà durata triennale, valorizzando un sistema integrato scuola–lavoro–territorio, produrrà innanzitutto attività e materiale informativo a sostegno di una campagna di sensibilizzazione sulla disabilità, sull’inclusione scolastica e sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità. Saranno attivati laboratori didattici e formativi finalizzati ad avvicinare gli allievi al mondo del lavoro con organizzazione di eventi e stage aziendali, con l’obiettivo di trasferire specifiche capacità lavorative nel settore della gastronomia (cuochi, pasticcieri e barman), dell’accoglienza e della promozione turistica.

Obiettivo primario del progetto SuperAbili, fondato su una concreta collaborazione tra istituzioni e stakeholder del territorio, è dunque il sostegno alle buone pratiche per l’inclusione, la partecipazione e la promozione di nuove opportunità occupazionali, combattendo la dispersione scolastica e i pregiudizi che molto spesso ostacolano l’ingresso nel mondo del lavoro della fasce più deboli della popolazione attiva.

All’evento di presentazione parteciperanno la dirigente scolastica dell’IPSAR Le Streghe, dott.ssa Antonella Gramazio, la Presidente del Rotary Club di Benevento, prof.ssa Rossella Del Prete, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bn, prof.ssa Carmen Coppola, il Presidente AIPD- Benevento, dott. Riccardo Derna, la Presidente della Sez. Turismo di Confindustria Bn, dott.ssa Teresa Romano, la referente INAPP, dott.ssa Ivana Guzzo. I lavori saranno introdotti dal dott. Paolo Palummo, coordinatore del progetto per il Rotary Club di Benevento e conclusi dalla prof.ssa Rita Massaro, Assistente del Governatore Rotary International Distretto 2101.