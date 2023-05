Il dirigente scolastico Pietro Caterini: "Un sistema dinamico e avanzato."

Rimodernato e adeguato con sistema digitale avanzato il nuovo sito internet online dell’Istituto Tecnico Agrario e per Geometri “F.De Sanctis – O. D’Agostino” di Avellino. Una piattaforma pensata per supportare i servizi e l’aggiornamento costante per gli studenti, strumento di sostegno alla vista scolastica per il facile e diretto accesso alla vasta gamma di risorse didattiche. Il nuovo porte, inoltre, ha integrato un canale di comunicazione diretto due mette in immediato e funzionale contatto gli studenti al personale scolastico, facilitando la gestione di eventuali richieste o problematiche.

Un lavoro di progettazione realizzato con la linea di sostegno Nextgeneration EU nell’ambito dell’Investimento 1.4 Servizi E Cittadinanza Digitale. finalizzato a fornire una formazione all’avanguardia ai propri studenti.

Nelle funzionalità previste e a servizio degli studenti, è presente un menù diversificato con una vasta gamma di funzionalità e informazioni sull’istituto, sulle correlate attività didattiche e sportive, iniziative culturali e sociali, modalità di iscrizione e di accesso ai servizi da remoto con notizie per studenti, docenti e genitori.

Il nuovo sito web è stato sviluppato da Leftysrl, una società specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni digitali avanzate, concepito per fornire agli studenti, al personale scolastico e ai genitori un’esperienza online intuitiva e moderna.

A riguardo, il dirigente scolastico Pietro Caterini ha espresso soddisfazione sulle proiettate possibilità ad offrire alla vita scolastica degli allievi un sistema dinamico e avanzato, dichiarando: “Siamo felici di presentare il nostro nuovo sito web, che rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di fornire ai nostri studenti un’istruzione di alta qualità. Grazie al finanziamento Nextgeneration Eu, abbiamo potuto realizzare un sito web all’avanguardia che ci consentirà di interagire con la comunità scolastica in modo più efficiente e trasparente.”