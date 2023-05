Il “Nastro Rosa” della scherma italiana entra in scena sul prestigioso palco del teatro Carlo Gesualdo di Avellino, struttura simbolo della città irpina inaugurata nel 2002 alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Ieri sera (26 maggio) dinanzi a un pubblico numeroso ed emozionato è andata in scena la terza edizione di “Ballando per la vita”, evento patrocinato dal Comune di Avellino e promosso dall’AMOS di Solofra (Associazione meridionale operati al Seno) della presidente MariaRosaria Ingenito.

La manifestazione è stata strutturata in un varietà scenico con balli, canti, ed esibizioni del progetto “Nastro Rosa”, che porta la scherma come terapia riabilitativa tra le donne operate di tumore al seno e che l’AMOS svolge con assiduità sul territorio irpino sotto la guida della

Polisportiva Podjgym. La società schermistica guidata dal maestro e fisioterapista Carmelo Alvino, infatti, è stata tra le prime ad attuare la progettualità della Federazione Italiana Scherma, da quest’anno rientrante nei bandi di Sport e Salute per i quali la FIS ha ottenuto un significativo contributo.

La Psiconcologa Rossella Lepore ha esposto la funzionalità e la validità del progetto “Combatti la malattia con la scherma”, spiegandone tutte le modalità per coloro che volessero accedervi e i benefici ottenuti dalle pazienti operate oncologiche.

Una serata speciale, che ha affascinato e interessato i presenti sulla bontà del progetto “Nastro Rosa” che mette la scherma al servizio della comunità scientifica e delle donne operate di tumore al seno.